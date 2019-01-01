Ankara İtfaiyesi Yeni Yıla Görev Başında Girdi

Ankara itfaiyesi yeni yıla görev başında girdi Ankara itfaiyesi 2018 yılında 22 binin üzerinde olaya müdahale ettiANKARA - Başkent'te vatandaşlar yeni yıla eğlenerek girerken, itfaiye erleri 2018'e görev başında girdi.

Ankara itfaiyesi yeni yıla görev başında girdi

Ankara itfaiyesi 2018 yılında 22 binin üzerinde olaya müdahale etti



ANKARA - Başkent'te vatandaşlar yeni yıla eğlenerek girerken, itfaiye erleri 2018'e görev başında girdi. Ankara İtfaiyesi Merkez Başamiri Aytekin Ertekin, 2018 yılında 22 binin üzerinde olaya müdahale ettiklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yılın ilk gecesi çıkabilecek yangın ve itfaiyeyi ilgilendiren diğer olaylara karşı teyakkuz halinde bekledi. Vatandaşların güvenliği ve huzuru için yeni yıla ailelerinden uzak görev başında girmek zorunda kalan itfaiye erleri, yılbaşını mesai arkadaşlarıyla kutladı. Yeni yılın ilk dakikalarında gelen yangın ihbarı itfaiye erlerini harekete geçirdi. Yangına müdahale etmek için apar topar hazırlanan itfaiye erlerinin olay yerine ne kadar kısa sürede çıkış yaptıkları görüntülere yansıdı.

Ankara İtfaiyesi Merkez Başamiri Aytekin Ertekin, tüm vatandaşların sağlık, mutluluk, yangınsız ve kazasız bir yıl geçirmesini temenni ettiğini söyledi. Ankara'da 44 istasyonda 830 personelin görev yaptığını belirten Ertekin, yılbaşında da 280 itfaiye erinin görev başında olduğunu kaydetti. Ertekin, 7 gün 24 saat görev başında olduklarını ve mesleklerine aşık olduklarını dile getirerek, Tüm vatandaşlarımız emin olsunlar biz görevimizin başındayız. Trafik kazalarında, yangınlarda, köpek ve kedi kurtarmalarında biz buradayız. Alo 110 demeleri yeterlidir" ifadelerini kullandı.

"22 binin üzerinde olaya müdahale etik"

2018'de 22 binin üzerinde olaya müdahale ettiklerini bildiren Ertekin, yaz aylarında günlük yaklaşık 200 olaya gittiklerini ifade ederek, "Kış aylarında trafik kazası ve ev yangınları çok oluyor. Buradan vatandaşlarımıza ve ev hanımlarına bir şey söylemek isterim. Ocağın üzerinde yemek unutup gitmesinler. Mutfak yangınları genellikle bundan çıkıyor. Komşuya gidip geleyim, bunu bırakayım demesinler" diye konuştu.

Kendilerine ihbar ulaştıktan yaklaşık 30 saniye sonra çıkış yaptıklarına dikkat çeken Ertekin, 6 dakika içinde olay yerine vardıklarını söyledi. Ertekin, "Biz vatandaşlarımızı çok iyi anlıyoruz. Yangın çıktığı an biz 6 dakikaya gidiyoruz ya o vatandaşın 1 saniyesi ona 1 saat geliyor. O yangını söndürdükten sonra, onun yavrusu içerideyse yavrusunu sapasağlam çıkardığımız zaman içinden bir 'ohh' diyor. Bizim kaç dakikaya oraya gittiğimizi gördükten sonra boynumuza sarılıp teşekkür edenleri görüyoruz" şeklinde konuştu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki, "Bunu Kimseyle Konuşmam" Deyip Yanına Gelen Aday Adayına Anket Sonuçlarını Gösterdi

İmar Barışında Süre 6 Ay Daha Uzatıldı!

Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı

Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu!