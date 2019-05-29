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Ankara İtfaiyesinden taziye ziyareti

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ve Ankara İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Timi, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama kurtarma çalışmaları sırasında şehit düşen askerler...

Ankara İtfaiyesinden taziye ziyareti, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ve Ankara İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Timi, Bayburt- Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama kurtarma çalışmaları sırasında şehit düşen askerler için Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) taziye ziyaretinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ve Sualtı Arama Kurtarma Timinde görevli dalgıç itfaiyeciler, makamında ziyaret ettikleri JÖAK Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy'a başsağlığı dileklerini iletti. Şehit olan askerlerden Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya ile Ankara İftaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Timi dalgıçlarının birçok görevde yan yana çalıştığını belirten Kurumlu, büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Arama kurtarma ekiplerinin her türlü zorlu ve tehlikeli şart altında görev yaptığını belirten Kurumlu, "Vatanımızın her köşesinde canı pahasına görev yapan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı bünyesinde yer alan Jandarma Arama Kurtarma Birimindeki (JAK) değerli çalışma arkadaşlarımızın her daim yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Bu kutsal görevi yerine getirirken şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:45 Kaynak: İHA
İtfaiye, Ankara, Güncel
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