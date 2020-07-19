Ankara IUCN'in 'kırmızı listesi'ndeki 'kanguru faresi', Ankara'da görüntülendi - Son Dakika

Ankara IUCN'in 'kırmızı listesi'ndeki 'kanguru faresi', Ankara'da görüntülendi

IUCN'in 'kırmızı listesi'ndeki 'kanguru faresi', Ankara'da görüntülendiCaner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, pikniğe giden 8 genç, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin 'kırmızı listesi'nde yer alan ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresine rastladı.

IUCN'in 'kırmızı listesi'ndeki 'kanguru faresi', Ankara'da görüntülendi

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Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, pikniğe giden 8 genç, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin 'kırmızı listesi'nde yer alan ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresine rastladı. Gençler, yola çıkan hayvanı zarar görmemesi için otomobil ile selektör yaparak boş araziye gönderdi.

Piknik yapmak için Mamak'tan Gölbaşı ilçesine giden Eyüphan Demirtaş (18) ile 7 arkadaşı, saat 22.30 sıralarında Dikilitaş Mahallesi yolu üzerinde yol üzerinde zıplayarak ilerleyen bir hayvanı fark etti. Hayvanı incelemek için duran 8 arkadaş, internetten baktıklarında gördükleri hayvanın, doğal yaşam alanı çöller olan kanguru faresi olduğunu anladı. Gençler, yolun ortasında bir süre izledikleri hayvanı, yoldan geçen diğer araçlardan zarar görmemesi otomobil ile selektör yaparak boş araziye gönderdi.

'YAVRU KANGURU ZANNETTİK'

Akşam saatlerinde 2 otomobille piknik yapmak için yola çıktıklarını belirten Eyüphan Demirtaş, zıplayarak otomobillerinin önünde duran kanguru faresini ilk görüklerinde çok şaşırdıklarını ve yavru kanguru zannettiklerini söyledi.

HİÇ SU İÇMEDEN YAŞAYABİLİYOR

Doğal yaşam alanı çöl iklimi olan kanguru faresi, hiç su içmeden yaşayabiliyor. Ayrıca, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip. Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor. IUCN'in 'kırmızı listesi'nde bulunan kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor.

Ankara, Genç, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 04:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara IUCN'in 'kırmızı listesi'ndeki 'kanguru faresi', Ankara'da görüntülendi - Son Dakika
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