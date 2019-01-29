Son Dakika Haberleri: Ankara İyi Partili Belediye Meclis Üyesi Adayı Broşür Dağıtırken Canından Oldu

Ankara İyi Partili Belediye Meclis Üyesi Adayı Broşür Dağıtırken Canından Oldu

47 dakika önce

İyi Partili belediye meclis üyesi adayı broşür dağıtırken canından olduANKARA'da, sokakta broşür dağıtırken yolun karşısına geçmek isteyen İYİ Parti Mamak Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı Mustafa Çini, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ankara İyi Partili Belediye Meclis Üyesi Adayı Broşür Dağıtırken Canından Oldu, System.String[]
İyi Partili belediye meclis üyesi adayı broşür dağıtırken canından oldu

ANKARA'da, sokakta broşür dağıtırken yolun karşısına geçmek isteyen İYİ Parti Mamak Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı Mustafa Çini, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. Broşür dağıtan İYİ Parti Mamak Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı Mustafa Çini'ye, yolun karşısına geçmek isterken, Muhammet İpek yönetimindeki 34 BKF 716 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çini, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu, elindeki broşürler etrafa saçıldı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Çini'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çini'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, bulvar üzerinde güvenlik önlemi alınırken, bir süre tek şeritten sağlanan trafik, yapılan incelemenin ardından tekrar normale döndü. Sürücü Muhammet İpek'i gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:08 Kaynak: DHA

19 Mayıs, Mamak, Mamak Belediyesi, İYİ Parti, Güncel
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