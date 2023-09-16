Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı - Son Dakika

Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı

Son Güncelleme: 16.09.2023 16:53

Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürerken, bölgeden yeni haberler de geldi. İzmir'deki yangın nedeniyle, Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür'ü birbirine bağlayan kara yolu trafiğe kapatıldı. Öte yandan Bolu'nun Gerede ilçesindeki yangının dumanları, ilçe merkezinden görülmeye başlandı.

Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı. Yangınlara, Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahale devam ederken İzmir'deki yangına ilişkin Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür'ü birbirine bağlayan kara yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

ANKARA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Meşeler Yaylası Akyarma mevkisinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı: Zamana karşı mücadele başladı

İZMİR

İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 16 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozer sevk edildi.

Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı: Zamana karşı mücadele başladı

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği, güvenlik amaçlı olarak Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkisindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı: Zamana karşı mücadele başladı

ADANA

Adana'nın Kozan ilçesi Kalkumaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı: Zamana karşı mücadele başladı

BOLU

Bolu'nun Gerede ilçesi, Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı: Zamana karşı mücadele başladı

DUMANLAR GEREDE MERKEZDEN GÖRÜLÜYOR

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.

Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı: Zamana karşı mücadele başladı

HATAY

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı: Zamana karşı mücadele başladı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı: Zamana karşı mücadele başladı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3. Sayfa

Orman Yangını, Ankara, Hatay, İzmir, Adana, Bolu, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Nedeni de belli! Ndombele, Galatasaray için İtalyan devinin teklifini reddetmiş
16:47 Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı
16:09 Kurttan korkan sürüdeki 300 koyun kaçarken birbirini ezdi
15:51 Kolpaçino 4'ün kadrosunda sürpriz isimler: Tatlıses, Erbil, Kurtoğlu ve Ortaç da filmde
15:51 19 yaşındaki genç kız, AVM'de 3. kattaki korkuluklardan atlayarak intihar etti
15:00 CHP'nin İzmir İl Kongresi yumruklu kavgaya dönüştü! Tunç Soyer polis eşliğinde salondan çıkarıldı
14:55 Bir garip kaza! Otomobil sürücüsü yan yatan aracını bırakıp kaçtı
14:40 "Bay Kemal'in yanındayız" sloganları Özgür Özel'i kızdırdı: Beni Soylu bile susturamadı, yapmayın
14:30 İmamoğlu, beraat ettiği davada yeniden yargılanacak
11:14 Deprem anında durmuştu! Şehrin simgesi olan saatler artık hep 04.17'yi gösterecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2023 17:10:54. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement