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Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı. Yangınlara, Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahale devam ederken İzmir'deki yangına ilişkin Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür'ü birbirine bağlayan kara yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

ANKARA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Meşeler Yaylası Akyarma mevkisinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

İZMİR

İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 16 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozer sevk edildi.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği, güvenlik amaçlı olarak Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkisindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

ADANA

Adana'nın Kozan ilçesi Kalkumaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

BOLU

Bolu'nun Gerede ilçesi, Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

DUMANLAR GEREDE MERKEZDEN GÖRÜLÜYOR

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.

HATAY

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.