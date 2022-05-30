Erzurum JAK, Fevzi Bulut'u bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Erzurum JAK, Fevzi Bulut'u bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor

30.05.2022 10:09

Erzurum JAK, Fevzi Bulut'u bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorERZURUM Erzurum'un Olur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Oltu Çayı'na uçan otomobilde kaybolan Fevzi Bulut'u bulmak için arama ve kurtarma çalışmaları 30 gündür aralıksız devam ediyor.

Erzurum JAK, Fevzi Bulut'u bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor

ERZURUM Erzurum'un Olur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Oltu Çayı'na uçan otomobilde kaybolan Fevzi Bulut'u bulmak için arama ve kurtarma çalışmaları 30 gündür aralıksız devam ediyor.

Ankara'dan gelen JAK ekipleri arma çalışmalarını sonlandırırken Erzurum JAK arama çalışmalarına devam ediyor. Ankara'dan gelen 6 kişilik ekip arama çalışmalarını sonlandırırken Erzurum Jandarma Arama Kurtarma ekipleri 9 kişiyle Ayvalı gölünde aramalara devam ediyorlar.

JAK ekipleri 30 gündür Ayvalı Barajında ve Oltu çayında su altında yaptıkları aramalarda Fevzi Bulut'tan bir ize rastlanılmadı.

Erzurum JAK, Fevzi Bulut'u bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor
Erzurum JAK, Fevzi Bulut'u bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor
Erzurum JAK, Fevzi Bulut'u bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor
Erzurum JAK, Fevzi Bulut'u bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor
Erzurum JAK, Fevzi Bulut'u bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor
Erzurum JAK, Fevzi Bulut'u bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor
Erzurum JAK, Fevzi Bulut'u bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor
Erzurum JAK, Fevzi Bulut'u bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum JAK, Fevzi Bulut'u bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


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