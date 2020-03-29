ANKARA Jandarma, günde 100 bin maske üretiyor - Son Dakika

JANDARMA Genel Komutanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle bez maske üretimine başladı. Dikimevinde üretilen günlük 100 bin maske, jandarma, polis, bekçi, sahil güvenlik, AFAD personeline gönderilecek.

Jandarma , günde 100 bin maske üretiyor

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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