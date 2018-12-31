Ankara) Jandarmadan 2019 Mesajı

Jandarmadan 2019 mesajıANKARA - Jandarma Genel komutanlığı tarafından yayınlanan 2019 klibi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Jandarmadan 2019 mesajı



ANKARA - Jandarma Genel komutanlığı tarafından yayınlanan 2019 klibi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan klip zorlu kış şartları altında operasyon sırasında kask kamerasından çekilen görüntüler yer almakta. Paylaşımda "Milletimizin huzurunu bozan, devletimizin bekasına göz diken teröristler, tek tek inlerinde bulunup etkisiz hale getirilene kadar; soğuk bizi üşütmeyecek, gece bizi uyutmayacak, zorluklar bizi yıldırmayacak" ifadelerine yer verilmekte.

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