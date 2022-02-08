Üye Girişi
Ankara Jandarması 2 haftada 113 suçluyu yakaladı - Son Dakika

Ankara Jandarması 2 haftada 113 suçluyu yakaladı

08.02.2022 10:20
Ankara Jandarması 2 haftada 113 suçluyu yakaladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca 20 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca 20 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde 20 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 113 kişinin yakalandığını belirtti. Fuhuş suçundan aranması bulunan ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişinin yakalandığı aktarılırken, dolandırıcılıktan 1, hırsızlıktan 1 ve terör örgütü FETÖ'ye üye olduğu öğrenilen 1 kişinin yapılan operasyonlar yakalandığı belirtildi. Yol kontrol noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde ise çeşitli suçlardan aranan 109 şahsın yakalandığı aktarıldı. - ANKARA

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ankara, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Jandarması 2 haftada 113 suçluyu yakaladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:18 Aracına kurşun yağdırılarak öldürülen adamın sosyal medya hesabına yazdığı not dikkat çekti
10:16 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi?
10:09 Yüksek faturalara çözüm Mersinli girişimciden geldi! Hem ekonomik hem çevre dostu
10:07 İmamoğlu'ndan Hızır Orucu paylaşımı: Dara düşenlerin ve iyiliği arayanların yoldaşı Hızır
10:02 Üç Kuruş'ta dün neler oldu?
10:01 Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, hangi delillere ulaşacak?
09:57 Reklam tanıtımlarında kurallara uymayan Duygu Özaslan'a ceza verildi
09:55 Okulun balo gecesinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Öğretmenin meslekten ihracı isteniyor
09:49 Alparslan Büyük Selçuklu dünkü bölümde neler oldu?
09:47 Putin ve Macron'un uzun masada görüşmesi gündem oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 10:28:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Jandarması 2 haftada 113 suçluyu yakaladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement