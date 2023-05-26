Ankara Jitem davasında tüm sanıklar beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Ankara Jitem davasında tüm sanıklar beraat etti

Ankara Jitem davasında tüm sanıklar beraat etti

26.05.2023 20:02

1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili Ankara Jitem davasında Mehmet Ağar ve diğer 16 sanık için verilen beraat kararı kesinleşti.

ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) bozma ilamı sonrası, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın, 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili yeniden yargılandığı 'Ankara Jitem' davasında tüm sanıklar için beraat kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede bulunan 19 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması, 16 Nisan 2014'te görüldü. 13 Aralık 2019'da verilen kararda, yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki dava düşürüldü. Kendisine ulaşılamayan sanık 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın dosyası ise ayrıldı. Mehmet Ağar'ın da aralarında bulunduğu sanıkların beraatına karar verilip; dosya kanun yolu incelemesi için Ankara BAM'a gönderildi. İncelemeyi tamamlayan BAM, 5 Nisan 2021'de beraat kararlarını bozarak yeniden yargılamanın yapılması için dosyayı, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

TÜM SANIKLARA BERAAT

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçlu olduklarına dair dava dosyasında somut bir delilin bulunmadığını belirtti. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre yargılama aşamasında ölen sanık Ziya Bandırmalıoğlu'nun dosyasının düşürülmesine hükmedilirken, sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Seyfettin Lap, Ayhan Özkan, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Enver Ulu, Yusuf Yüksel, Lokman Külünk, Abbas Semih Sueri, Nurettin Güven ve Muhsin Korman'ın beraatine karar verildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Mahmut Yıldırım, Mehmet Ağar, Ankara, JİTEM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Jitem davasında tüm sanıklar beraat etti - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt: Kadrolarımızı yenileyeceğiz
21:00 Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinin 1 milyon sterlin değerindeki kolyesi olay oldu
20:39 Volkan Demirel'in tepki dolu sözlerine Beşiktaş cephesinden cevap
20:38 ABD'de polis, 11 yaşındaki çocuğu göğsünden vurdu
20:27 Destici'ye canlı yayında açıkça soruldu: Meclis'te olmayacaksınız, başka bir görev alacak mısınız?
20:04 Galatasaray, 36'lık yıldız Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı
20:01 WhatsApp'a yeni özellik: Telefon numaraları tarih olacak
19:52 Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Milliyetçiler Dayanışma Platformu, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
19:48 BTK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı SMS'ine yasak geldi
19:38 Turan Hareketi Partisi 2. tur için tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2023 21:30:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Jitem davasında tüm sanıklar beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement