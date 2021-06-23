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Ankara kaçakçılara operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika

Ankara kaçakçılara operasyon: 4 gözaltı

23.06.2021 17:44
Ankara kaçakçılara operasyon: 4 gözaltı, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polis tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve para ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polis tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve para ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 adrese yapılan operasyonda 3 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, 46 adet dolu kartuş, 69 adet dolu fişek, 3 adet şarjör, 2 adet boş kovan, 100 gram eroin ve bin 575 TL ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında ilgili kanunlar gereğince adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Altındağ, Ankara, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara kaçakçılara operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika


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