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Ankara Kaçakçılık Şube affetmedi: Binlerce zehirli ürün ele geçirildi

22 dakika önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ülkeye girişinde gümrük işlemine tabi olmayan ve zehirli kimyasal maddeler içeren insanların ölümüne neden olabilecek çeşitli içerikli binlerce ürün ele geçirdi.

Ankara Kaçakçılık Şube affetmedi: Binlerce zehirli ürün ele geçirildi, System.String[]
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ülkeye girişinde gümrük işlemine tabi olmayan ve zehirli kimyasal maddeler içeren insanların ölümüne neden olabilecek çeşitli içerikli binlerce ürün ele geçirdi.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Ankara'da çeşitli içeriklerde binlerce ürün ele geçirildi. Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmasıyla, ülkeye gümrük kontrolü yapılmadan ve insan sağlığına zararlı Sağlık Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı'nın denetimlerinden kaçırılarak geçirilen ürünler ele geçirildi. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, bu ürünlerin piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından vatandaşı zehirleyecek zanlılara operasyon düzenlendi. Başkentin Kahramankazan ilçesinde Sercem O. ile Ahmet A. isimli kişilere ait 2 ayrı depoya operasyon gerçekleştirildi. Depolarda yapılan aramalarda 13 bin 176 adet uyku hapı, 76 bin 90 adet enerji içeceği, 38 bin 200 cinsel içerikli hap, 35 bin adet cinsel içerikli jel ve 162 bin 466 adet çeşitli içerikli ürün ele geçirildi. Haklarında yasal işlem başlatılan Sercem O., Ahmet A. ve Yaşar E. isimli zanlılar, Ankara Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANKARA
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:02 Kaynak: İHA
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