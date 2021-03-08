Ankara Kadın Platformu, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği düzenledi - Son Dakika

Ankara Kadın Platformu adı altında toplanan kadınlar, Sakarya Caddesi'nde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı.

Ankara Kadın Platformu'nun Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nde düzenlediği etkinlik nedeniyle polis güvenlik önlemi aldı. Etkinliğe katılanlar, kontrol noktalardan üst araması ve maske kontrolü yapıldıktan sonra alana alındı.

Ellerinde "Evde, işte, sokakta, medyada erkek şiddetine hayır", "Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var" ve "Ayrımcılığa, yoksulluğa, erkek ve devlet şiddetine karşı özgürlüğümüz için isyandayız" yazılı pankart ve aynı içerikli dövizler taşıyan çok sayıda kadın halay çekip şarkı ve türkü söyledi, sloganlarla kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Grup adına yapılan açıklamalarda kadınların İstanbul Sözleşmesi'nin takipçisi olacağı belirtilerek, "Cinayetlerde ölen kadınlara sözümüz olsun. Adaleti sağlayamayan bu düzeni yerinden oynatacağız." ifadelerine yer verildi.

Etkinlik başladıktan bir süre sonra Ankara Valiliği'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Eylem ve etkinliklerde 8 metrede bir kişi sınırlaması" kararı çerçevesinde alana giriş ve alandan çıkışlara izin verilmedi.

Yaklaşık 2 saat süren eylem, kadınların alandan ayrılmasıyla sona erdi.