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Ankara Kadın Platformu'ndan Emine Bulut Protestosu

49 dakika önce

Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızıyla birlikte son anlarının yer aldığı videonun sosyal medyada yayılması kadın cinayetleri konusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

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Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızıyla birlikte son anlarının yer aldığı videonun sosyal medyada yayılması kadın cinayetleri konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Ankara Kadın Platformu, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Kuğulu Park'ta toplandı

Emine Bulut, Ankara, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:01 
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