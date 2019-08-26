Ankara Kadın Platformu'ndan Emine Bulut Protestosu
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Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızıyla birlikte son anlarının yer aldığı videonun sosyal medyada yayılması kadın cinayetleri konusunu bir kez daha gündeme taşıdı.
Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızıyla birlikte son anlarının yer aldığı videonun sosyal medyada yayılması kadın cinayetleri konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Ankara Kadın Platformu, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Kuğulu Park'ta toplandı
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:01
Emine Bulut için maça siyah pankartla çıktılar İstanbul'da psikolojik sorunları olan adam, babasını, annesini ve kardeşini vurdu Yakıtı bitip, kamyonla çekilen otomobile TIR çarptı: 3 ölü, 2 yaralı "Eşimi namus için öldürdüm" diyen caninin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı