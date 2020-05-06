Ankara Kahramankazan'da fabrikada yangın-4 - Son Dakika

Ankara Kahramankazan'da fabrikada yangın-4
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Ankara Kahramankazan'da fabrikada yangın-4 ( TAMAMI)
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 04:31 Kaynak: DHA
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