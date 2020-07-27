Ankara Kahramankazan Tekkeköy Barajı'nda sona yaklaşıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'da yaptığı yatırımlarla bir taraftan kent topraklarını suyla buluştururken bir taraftan da vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin ediyor, derelerdeki taşkın riskini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentte son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kahramankazan Tekkeköy Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini; barajın tamamlanmasıyla 1990 dekarlık tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

Barajın temelden 34,50 metre yüksekliğinde olup 710 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirten Yıldız, "Barajın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla tarlalardaki verim artacak, yörede ürün çeşitliliği sağlanacak." ifadesini kullandı.