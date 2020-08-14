Ankara Kahveciler Odası Başkanı Güven: "Gelinen noktada kahvehanelerde oynanan oyunların... - Son Dakika

Ankara Kahveciler Odası Başkanı Güven: "Gelinen noktada kahvehanelerde oynanan oyunların serbestleşebilir"

ANKARA - Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven, gelinen noktada kahvehanelerde oynanan oyunların serbestleşebileceğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren Covid-19 salgınında aktif görev alan sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven, gelinen noktada kahvehanelerde oynanan oyunların serbestleşebileceğini kaydetti.

Kahvehanelerin açıldığını ama ne yazık ki tavla, okey oyunları olmadığı için otomatikman iş yerlerinin kapandığını dile getiren Güven, "Müşterilerimiz geliyor, okey var mı yok, tavla var mı yok, kağıt var mı yok ben buraya niye geleyim diyor. Tam 5 ay bitiyor 6. Aya giriyoruz. 6 ay boyunca bu esnaf ve zanaatkar zor günler geçiriyor. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı nakit 25 milyar nakit, 25 milyar kredi kartı esnaf kredi kefalet kooperatifinden kredi kullanan ortaklarımız oradan kullandı, kullanmayanlar da halk bankasına giderek bu krediyi kullandı. Biz isterdik ki borcu borçla kapatmayalım, zaten esnafımızın yüzde 50'si borç batağındaydı" diye değerlendirdi.

16 Marttan itibaren kahveci esnafının perişan halde olduğunu ve tüm kesimler açıldığını vurgulayan Güven, "AVM'ler açıldı, halk otobüsleri açıldı, uçaklar açıldı, plajlar açıldı, turistlik yerler açıldı, ne hikmetse kahvehanelere geldiğinde bizi açmıyorlar. Bir kahvenin 40 yıl hatırı varda, bu 500 yıllık kültürümüzün kahvecilerin hiç mi hatırı yok . 500 yıllık kültürümüzün ölmesine bizim gönlümüz razı olmaz. Biz isterdik ki bize borç değil de hibe kredisi verilmesini isterdik" diye ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan kanun gereğince, mal sahiplerinin 3 ay boyunca dava açmayacaklarını belirten Güven, "3 ay bitti, otomatikman mülk sahipleri esnaf ve zanaatkarlarımıza, meslektaşlarımıza dava açıyorlar. Kahvehanelerimiz kapanıyor, artık biz bittik, imdat diyoruz" diye konuştu.