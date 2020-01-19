Ankara Kalesi ışıklandırılacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Ankara Kalesi ışıklandırılacak - Son Dakika

Ankara Kalesi ışıklandırılacak

12 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm noktalardan akşam saatlerinde de görülebilmesi ve şehrin silüetini süslemesi amacıyla Ankara Kalesi'ni ışıklandıracak.

Ankara Kalesi ışıklandırılacak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm noktalardan akşam saatlerinde de görülebilmesi ve şehrin silüetini süslemesi amacıyla Ankara Kalesi'ni ışıklandıracak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin tanıtımı ve turizme katkı amacıyla hayata geçirilecek proje kapsamında Kale'nin iç ve dış surlarında renkli ışıklandırma, korkuluk ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Kullanılacak sistemle, başkent Ankara'nın önemli sembolleri arasında yer alan kale, özel günlerde tarihi dokusuna zarar verilmeyecek şekilde kırmızı, beyaz, pembe, turuncu, mor ve mavi renklerde aydınlatılacak.

Ayrıca kentte büyükelçiliği bulunan ülkelerin özel ve önemli günlerinde de kalenin dış duvarlarına bu ülkelerin bayrakları ve özel simgeleri yansıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Kale, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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