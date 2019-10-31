Ankara Kalesi'nde estetik düzenleme

Ankara Kalesi ve çevresinde, estetiği bozan unsurlarda düzenleme çalışmaları başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ekipleri, Ankara Kalesi'ni, tarihi kimliği ve dokusuna yakışmayan yapılardan temizliyor.

Çalışmalar kapsamında, bölgede bulunan elektrik panoları tarihi dokuya uygun olacak şekilde ahşap panellerle kapatılarak çevredeki cadde ve sokaklarda yetersiz kalan aydınlatmalar güçlendirildi.

Ankara Kalesi'nde araç parkını azaltarak yayaların yürüme alanlarını genişletmek amacıyla park yasağı levhaları ile araç giriş çıkış saatlerini gösteren levhalar asan ekipler, tarihi dokuyu bozan dükkan ve sokak levhalarını da kaldırdı.