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Ankara Kalesi'nde mehter konserleri

20 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Başkent'in simgesi Ankara Kalesi'nde hafta sonları konser veriyor.

Ankara Kalesi'nde mehter konserleri, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Başkent'in simgesi Ankara Kalesi'nde hafta sonları konser veriyor.

Temmuz ayının ilk haftası başlayan ve okullar açılıncaya kadar devam edecek olan mehter takımı konserleri, her cumartesi günü saat 14.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Savaşta askerin cesaretini arttırıp, düşmana korku vermek, barışta ise askeri ruhu canlı tutmak amacıyla tarih boyunca farklı adlarla kurularak hizmet vermiş olan mehter takımları, başlangıç misyonunun aksine bugün geçmişle kültürel bir bağ kurarak, müziğin evrensel diliyle toplumlar ve ülkeler arasında savaşın değil, barışın, sevginin, kaynaşmanın, dostluğun bir aracı olan konserler veriyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulduğundan bu yana marşları, fetih ve serhat türküleriyle konserden konsere koşan Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gönülleri fethetmeye Kale Meydanı'nda verdiği konserlerle devam ediyor. Ankara'nın en önemli tarihi mekanlarından biri olan Ankara Kalesi'ni ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, kaledeki tarih yolculuklarını mehterin coşkulu ritmleriyle tamamlıyorlar. Milli bayramlar, festivaller, açılışlar, uluslararası organizasyonlar gibi birbirinden farklı etkinliklerde yer alan Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, 1 saat süren Ankara Kalesi konseriyle mehterin eşsiz müziğini dünyaya duyuruyor.

Mehter takımının 45 kişiden oluşan geniş kadrosuyla Ankara Kalesi'nde verdiği ilk günkü konsere büyük ilgi gösteren ziyaretçilere geçmiş ve günümüz müzik eserlerinden oluşan repertuvarla muhteşem bir konser verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:53 Kaynak: İHA
Ankara, Güncel
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