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Ankara Kalesi'nde mehter konserleri

1 saat önce

- Ankara Kalesi'nde mehter konserleri Ankara'nın tarihi simgelerinden Ankara Kalesi'nde yerli ve yabancı turistler mehter takımının verdiği coşkulu konserle tarihe yolculuk yapıyorANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Başkent'in simgesi Ankara Kalesi'nde, hafta sonu...

- Ankara Kalesi'nde mehter konserleri
Ankara'nın tarihi simgelerinden Ankara Kalesi'nde yerli ve yabancı turistler mehter takımının verdiği coşkulu konserle tarihe yolculuk yapıyor
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Başkent'in simgesi Ankara Kalesi'nde, hafta sonu konserleri vermeye başladı.
Temmuz ayının ilk haftası başlayan ve okullar açılıncaya kadar devam edecek mehter takımı konserleri, her cumartesi günü saat 14.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.
Savaşta askerin cesaretini arttırıp, düşmana korku vermek, barışta ise askeri ruhu canlı tutmak amacıyla tarih boyunca farklı adlarla kurularak hizmet vermiş olan mehter takımları, başlangıç misyonunun aksine; bugün geçmişle kültürel bir bağ kurarak, müziğin evrensel diliyle toplumlar ve ülkeler arasında savaşın değil, barışın sevginin, kaynaşmanın dostluğun bir aracı olan konserler vermeyi sürdürüyorlar.
Tarihi mekanda tarihi müzik
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulduğundan bu yana marşları, fetih ve serhat türküleriyle konserden konsere koşan Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, gönülleri fethetmeye Kale Meydanı'nda verdiği konserlerle devam ediyor.
Ankara'nın en önemli tarihi mekanlarından biri Ankara Kalesi'ni ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, Kale'deki tarihi yolculuklarını, askeri müzik tarihinin başlangıcı kabul edilen mehterin coşkulu ritmleriyle tamamlıyorlar.
Milli bayramlar, festivaller, açılışlar, uluslar arası organizasyonlar gibi birbirinden farklı etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, 1 saat süren Ankara Kalesi konseriyle mehterin eşsiz müziğini dünyaya duyurmaya devam ediyor.
"45 kişiden oluşan mehter takımı"
Mehter takımın 45 kişiden oluşan geniş kadrosuyla Kale'de verdiği ilk gün konserine büyük ilgi gösteren ziyaretçilere, geçmiş ve günümüz müzik eserlerinden oluşan repertuvarla muhteşem bir konser verildi.
Ankara Kalesi'nde mehter konserleri
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:35 Kaynak: İHA
Ankara, Yerel
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