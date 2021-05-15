ANKARA KALESİ'NE FİLİSTİN BAYRAĞI VE MESCİD-İ AKSA GÖRSELLERİ YANSITILDI - Son Dakika

ANKARA Kalesi'ne, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Filistin bayrağı ve Mescid-i Aksa görselleri yansıtıldı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Terör devleti İsrail, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya her sene Ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırıyı maalesef bu Ramazan ayında ve Bayramı'nda da devam etmiş, tüm Müslümanlara savaş açmış ve insanlık suçu işlemiştir" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek için Ankara Kalesi'ne Filistin bayrağı ve Mescid-i Aksa görselleri yansıtıldı. Yansıtılan görsellerde 'Şehitler Kalesi boş değil' ve 'Kudüs özgür olana dek' yazıları yer aldı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yaptığı açıklamada İsrail'in terör devleti olduğunu belirterek, "İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa bir asra yakın zamandır terör şebekesi Siyonistlerin işgali altındadır. İsrail bir terör devletidir ve İsrail'in barbarlığını bütün dünya bildiği halde, ölenler sadece Müslüman olduğu için bu vahşete tüm dünya sessiz kalmaktadır. Bu insanlık vahşetine dur diyebilen tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi, mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.

Özcan, "Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yapılmıştır. Çünkü Kudüs demek Kahire demektir, Kudüs demek Şam demektir, Halep demektir. Kudüs demek Mekke, Medine demektir, Kudüs demek Ankara demektir. Kudüs, Müslümanların göz bebeğidir, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir" diye konuştu.

'SESSİZ KALANLAR, DİLSİZ ŞEYTANDIR'

"Terör devleti İsrail, ilk kıblemize, Mescid-i Aksa'ya her sene Ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırıyı maalesef bu Ramazan ayında ve Bayramı'nda da devam etmiştir, tüm Müslümanlara savaş açmış ve insanlık suçu işlemiştir" diyen Özcan, bu zulme sessiz kalanları ise 'dilsiz şeytan' olarak nitelendirdi. Özcan, "Bu insanlık suçuna sessiz kalanlar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet'in söylediği gibi haksızlık karşısında susan dilsiz şeytanlardır. Biz, Ankara'dan tüm dünyaya haykırıyoruz. Bu zalimliğe susmayacağız, birileri gibi sessiz kalmayacağız. Türkiye olarak bu zulmü reva görenlere ve sessiz kalanlara tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar Filistinli kardeşlerimizin ve tüm mazlumların yanında durduk ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ANKARA KALESİ'NDEN FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE SELAM OLSUN'

Özcan, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"İslam'ın kalesi Türkiye, Türkiye'nin kalesi Ankara ve Ankara Kalesi'nden Filistinli kardeşlerimize selam olsun. Filistinli kardeşlerimize diyoruz ki, 'La tahsen, innallaha meane. Üzülmeyin, Allah bizimledir, bizimle beraberdir.' Bugün burada, Müslümanların umudu Türkiye'den AK Parti Ankara İl Teşkilatı ve Aldındağ Teşkilatı olarak tüm Kudüs dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm dünyadaki insanları, uluslararası mekanizmaları adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçirmeye ve bu yaşanan insanlık zulmüne tepki vermeye, durdurmaya davet ediyoruz. Durduramıyorsa bile en azından bunu herkese duyurmaya ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını kınamaya çağırıyoruz. Tüm dünya bilsin ki Kudüs Müslümanlarındır, Filistin Müslümanlarındır, Filistin asla yalnız değildir. Kudüs özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz ve Kudüs özgür oluncaya kadar bizler kendimizi özgür hissetmeyeceğiz."