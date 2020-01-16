Ankara Kalesi'ne kuşbakışı seyahat - Son Dakika

Altındağ Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"ne katıldı. ATO Congresium'daki etkinliğin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi.



31 ülkeden 110 yabancı misafirin katıldığı "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"nde stant açan Altındağ Belediyesi, akıllı belediyecilik uygulamalarını gözler önüne serdi. Ziyaretçilerin sanal gerçeklik gözlüğü ile Ankara Kalesi'nden kuşbakışı Ankara manzarası izlemesini sağlayan Altındağ Belediyesi, bu uygulama ile büyük ilgi çekti. Gözlüğe büyük ilgi gösteren ziyaretçiler, kuşbakışı Ankara manzarası izlemekten büyük keyif aldı. Belediye Başkanı Asım Balcı da etkinliğin ilk gününde belediyenin standında yeri alarak, ziyaretçilerle yakından ilgilendi.



"Akıllı şehirlerin yolu teknolojiden geçer"



Altındağ Belediyesinin böylesine önemli bir etkinlikte yer almasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Balcı, "Bu kongrede akıllı şehir teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediyelerde hizmet sunum standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor. Belediyelerin ulaşım, trafik, içme suyu, aydınlatma ve elektronik ödeme gibi hizmetlerde, akıllı dijital teknolojileri kullanarak, şehirlerin yönetimi ve vatandaşın hayatının kolaylaştırılması konusunda ne gibi çalışmalar yaptığı gözler önüne seriliyor. Biz de teknolojiyi yakından takip eden, yerinde ve doğru amaçlar için kullanan bir belediye olarak bu etkinlikte yerimizi aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önemini sık sık ifade ettiği bu konuya, bizler de gereken önemi gösteriyoruz" dedi.



"Bu etkinliğin dünyada yerel yönetim konusundaki teknolojik gelişmeleri takip etmek, belediyelerimizin bu gelişmelere uygun yapılanmaları ve hizmet üretmelerine destek olmak ve tecrübe paylaşımını mümkün kılmak için önemli bir platform ve önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum" diyen Başkan Balcı, "Belediyeler, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, girişimciler, firmalar ve dünyanın dört bir yanından uzmanları bir araya getiren bu etkinliği herkesin ziyaret etmesini öneriyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA