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Ankara Kalesi'ne turist akını

5 dakika önce

Ankara Kalesi, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

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Ankara Kalesi, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Başkent'in en önemli turizm noktalarından olan Ankara Kalesi, Ramazan Bayramı tatilinde de ilgi görüyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Ankara Kalesi'ni dolaştı. Kale civarında turistik malzeme satan esnaftan alışveriş yapıp, sokak müzisyenlerinin çaldığı şarkıları dinleyen Başkan Balcı, Kale Mahallesi sakinleriyle de bayramlaştı. Ankara Kalesi sokaklarını gezerek vatandaşların isteklerini dinleyen Balcı, çocuklarla da oyunlar oynadı. Ankara Kalesi'nin tanıtımı için Altındağ Belediyesi olarak ellerini taşın altına koyacaklarını ifade Balcı, bu bölge ve çevresinde önemli projelere imza atacaklarını söyledi. Ankara Kalesi'nde yaşayan çok sayıda kediyi besleyen bir aileyi de ziyaret eden Başkan Balcı, can dostlara düzenli olarak mama götürülmesi için belediye ekiplerine talimat verdi. Ekipler tarafından bölgeye mama getirilirken, Başkan Balcı da kedilerle vakit geçirdi.

Hayvan sevgisinin önemine dikkat çeken Balcı, "Birbirinden güzel bu kediler Ankara Kalesi'nin güzelliğine güzellik katıyor. Kedileri besleyen ailemize bir destek de biz vermek istedik. Altındağ sokaklarında yaşayan hiçbir canlının yalnız kalmaması için elimizden geleni yapacağız. Şu sıcak yaz günlerinde her vatandaşımızdan kapısının önüne bir tas su da can dostlarımız için koymasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:36 Kaynak: İHA
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