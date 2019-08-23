Son Dakika Haberleri: Ankara Kalkınma Ajansı 2019 yılı dış ticaret eğitimi başlıyor
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Ankara Kalkınma Ajansı 2019 yılı dış ticaret eğitimi başlıyor

1 saat önce

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda Ankara'nın ticaret hacminin artırılması, kurum ve kuruluşların dış ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle "Dış Ticaret Eğitimi" düzenliyor.

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 yılı dış ticaret eğitimi başlıyor, System.String[]

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda Ankara'nın ticaret hacminin artırılması, kurum ve kuruluşların dış ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle "Dış Ticaret Eğitimi" düzenliyor.


Ankara Kalkınma Ajansı Eğitimin içeriğini belirledi. İçerikte, Konusunda uzman kişilerce gerçekleştirilecek eğitim kapsamında; İhracata açılmak için gereken asgari koşullar, ihracat mevzuatı ve mevzuatın püf noktaları, ihracat işlemleri için gereken belge ve sertifikalandırma sistematiği, ihracat alacaklarının güvenli tahsili yöntemleri ve bankacılık işlemleri, EXW, FOB, CFR, CIF, DDU ve tüm INCOTERMS klozları ile sigorta işlemleri, uygulamalı dış ticaret sözleşmeleri ve ihracatı teşvik sistemi konularında uygulamalı bilgiler sunulacaktır.


Eğitimin Hedef Kitlesi


Düzenlenecek dış ticaret eğitimlerine katılabilmek için;Firma sahibi ya da ortağı, firmaların dış ticaret ve ihracat departmanları çalışanları ve diğer firma çalışanları ve sanayi/ticaret erbabı niteliklerini taşımak ve ajansımızın dış ticaret konusunda açtığı önceki programlara iştirak etmemiş olmak gerekmektedir.


Eğitim Tarih ve Saatleri


Eğitim, hafta sonu ve hafta içi olmak üzere iki grup halinde gerçekleştirilecektir; 14/15 - 21/22 - 28/29 Eylül 2019 tarihlerinde hafta sonları (Cumartesi/Pazar), toplam 16 saat 17/18/19 - 24/25/26 Eylül 2019 tarihlerinde hafta içi (Salı/Çarşamba/Perşembe) toplam 18 saat olmak üzere teorik ve uygulamalı şekilde verilecek. Hafta sonu program saatleri 10.00 - 14.00 Hafta içi program saatleri 16.30 - 19.30 arası gerçekleşecek. - ANKARA

İhracat, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:56 Kaynak: İHA
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