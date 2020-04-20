Ankara Kalkınma Ajansı e-ticaret eğitimlerine

Ankara Kalkınma Ajansının 2020 yılı programı kapsamındaki e-ticaret eğitimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle "uzaktan eğitim" yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın ticaret hacminin artırılması, ildeki kurum ve kuruluşların e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda "e-Ticaret eğitimleri" düzenleniyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele ve alınan önlemler kapsamında, eğitimin 2020 yılındaki ilk programı uzaktan eğitim yöntemiyle başladı. 15 Nisan'dan itibaren yapılan ve toplam 24 saat süren programın 23 Nisan'da sona ermesi planlanıyor.

Programda dijital ticarete giriş, e-ticaret sitesinin kurulumu, tedarikçi yönetimi, dijital pazarlama ve satış, müşteri hizmetleri yönetimi, pazar yerlerinde satış, e-ihracata giriş gibi konular teorik ve uygulamalı olarak işleniyor.

Eğitimler, Ankara'da faaliyet gösteren işletme sahipleri, idarecileri, firmalardaki tanıtım ve pazarlama sorumluları, dış ticaret, e-ticaret, iş geliştirme departmanı uzmanları ve sorumluları, girişimciler, e-ticaret alanında iş kurmak isteyen kişiler ve ürünlerinin satışını internet üzerinden gerçekleştirmek isteyen kooperatif ortaklarından büyük ilgi görüyor.