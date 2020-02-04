Ankara Kalkınma Ajansı'ndan mesleki ve teknik eğitime destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Kalkınma Ajansı'ndan mesleki ve teknik eğitime destek - Son Dakika

Ankara Kalkınma Ajansı'ndan mesleki ve teknik eğitime destek

6 saat önce

Ankara Kalkınma Ajansı, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla Ankara'nın dezavantajlı bölgelerinde bulunan meslek liselerinin öğrencilerine yönelik "Üç Boyutlu Modelleme ve Eklemeli Üretim Teknolojileri Eğitimi" düzenliyor.

Ankara Kalkınma Ajansı'ndan mesleki ve teknik eğitime destek, System.String[]

Ankara Kalkınma Ajansı, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla Ankara'nın dezavantajlı bölgelerinde bulunan meslek liselerinin öğrencilerine yönelik "Üç Boyutlu Modelleme ve Eklemeli Üretim Teknolojileri Eğitimi" düzenliyor.


TechAnkara Girişimcilik Merkezi'nde ODTÜ Tasarım Fabrikası işbirliği ile düzenlenen eğitim boyunca meslek liseleri öğrencilerine 3 boyutlu tasarım, modelleme ve yazıcı teknolojileri hakkında teorik bilgi aktarılması, öğrencilere teorisi hakkında bilgi edindiği konularda tasarım/model geliştirerek bu model üzerinde pratik yapma yetkinliği kazandırılması hedefleniyor. Eğitimde sanayide kullanılan yeni teknolojiler, üç boyutlu üretim teknolojileri, 3 boyutlu tasarım yazılımları, malzeme ve prototip üretimi, parametrik tasarım ve üç boyutlu model üretimi konuları ele alınıyor.


Ortaköy 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden bilişim ve elektrik-elektronik teknoloji alanlarından öğrencilerin katılım sağladığı programın açılışı, Ankara Kalkınma Ajansı Kurumsal İletişim Birim Başkanı V. Suat Aybars Erdemli tarafından yapıldı. Eğitim, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sanayide kullanılan yeni teknolojilerle tanışmaları, eğlenceli ekip çalışmalarıyla uygulama deneyimi kazanmaları ve geleceğin mesleklerine dair vizyonlarının geliştirilmesine katkı sağlaması temennisiyle başladı. - ANKARA

Anadolu Lisesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:13 Kaynak: İHA
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