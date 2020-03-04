Ankara Kalkınma Ajansı "teknoloji ticarileştirme" ve "kadın girişimcilik" mentorluk programları açtı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ankara Kalkınma Ajansı 'teknoloji ticarileştirme' ve 'kadın girişimcilik' mentorluk programları açtı - Son Dakika Ekonomi

Ankara Kalkınma Ajansı "teknoloji ticarileştirme" ve "kadın girişimcilik" mentorluk programları açtı

7 saat önce

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından teknoloji ticarileştirme ve kadın girişimcilik konularında iki mentorluk programı açıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından teknoloji ticarileştirme ve kadın girişimcilik konularında iki mentorluk programı açıldı.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan TechAnkara Girişimcilik Merkezi, girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretmeye yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Yapılan analiz çalışması ve son 3 yılda yürütülen mentorluk programları çıktıları doğrultusunda, Ankara'da girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan mevcut mentor havuzunun genişletilmesi ve tüm düzeylerdeki girişimlere destek sağlanması amacıyla "teknoloji ticarileştirme" ve "kadın girişimcilik" başlıkları altında iki ayrı mentorluk programı oluşturuldu. Kadın girişimciliği teması geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ayrı bir başlık altında ele alındı.

Mentorluk programları kapsamında, girişimci ihtiyaçları doğrultusunda uygun görülen mentorla yüz yüze görüşme, mentorlar tarafından girişimci ihtiyaçlarının raporlanması ve çözüm haritaları oluşturulması, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ağları ve değer zinciri kurulması, verilecek eğitimlerle girişimcilerin etki ölçümü, pazarlama, patent, finansal ve hukuksal okuryazarlık gibi konularda kapasitelerinin artırılması ve girişimcilerin katılacağı etkinliklerin düzenlenmesi gibi faaliyetler yürütülecek.

Programlar için TechAnkara Girişimcilik Portalı üzerinden başvuru yapılabilecek.

Düzenlenecek eğitim, etkinliklere katılım ve mentorluk programı ücretsiz olacak.

Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendini gasp ettiren muhasebecinin filmleri aratmayan planı deşifre oldu
Metrobüste bir kadını taciz eden şüpheli yolcular tarafından dövüldü Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan kadın 9 günlük karantina sürecini anlattı

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 18:45:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Kalkınma Ajansı "teknoloji ticarileştirme" ve "kadın girişimcilik" mentorluk programları açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]