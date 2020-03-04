Ankara Kalkınma Ajansı tarafından teknoloji ticarileştirme ve kadın girişimcilik konularında iki mentorluk programı açıldı.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan TechAnkara Girişimcilik Merkezi, girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretmeye yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Yapılan analiz çalışması ve son 3 yılda yürütülen mentorluk programları çıktıları doğrultusunda, Ankara'da girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan mevcut mentor havuzunun genişletilmesi ve tüm düzeylerdeki girişimlere destek sağlanması amacıyla "teknoloji ticarileştirme" ve "kadın girişimcilik" başlıkları altında iki ayrı mentorluk programı oluşturuldu. Kadın girişimciliği teması geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ayrı bir başlık altında ele alındı.

Mentorluk programları kapsamında, girişimci ihtiyaçları doğrultusunda uygun görülen mentorla yüz yüze görüşme, mentorlar tarafından girişimci ihtiyaçlarının raporlanması ve çözüm haritaları oluşturulması, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ağları ve değer zinciri kurulması, verilecek eğitimlerle girişimcilerin etki ölçümü, pazarlama, patent, finansal ve hukuksal okuryazarlık gibi konularda kapasitelerinin artırılması ve girişimcilerin katılacağı etkinliklerin düzenlenmesi gibi faaliyetler yürütülecek.

Programlar için TechAnkara Girişimcilik Portalı üzerinden başvuru yapılabilecek.

Düzenlenecek eğitim, etkinliklere katılım ve mentorluk programı ücretsiz olacak.