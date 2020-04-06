Ankara Kalkınma Ajansı Uzaktan e-Ticaret eğitim programı başlıyor - Son Dakika

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda Ankara'nın ticaret hacminin artırılması, Ankara'daki kurum ve kuruluşların e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle, uzaktan e-Ticaret Eğitimi Programı düzenliyor.



Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenecek e-ticaret eğitimlerine, "Ankara'da faaliyet gösteren işletme sahipleri, idarecileri ve girişimciler, firmaların tanıtım ve pazarlama sorumluları ile iş geliştirme departmanı uzmanları, firmaların dış ticaret ile e-ticaret departmanı yetkilileri ve sorumluları, e-ticaret alanında iş kurmak isteyen kişiler, ürünlerinin satışını internet üzerinden gerçekleştirmek isteyen kooperatif ortakları" ajansın e-ticaret konusunda açtığı önceki programlara iştirak etmemiş olmak kaydıyla katılabilecek. Ayrıca, ajanstan yapılan açıklamada, sağlık sektöründe çalışan veya (Covid-19) salgını dolayısıyla işi olumsuz etkilenen katılımcılara öncelik verileceği de belirtildi.



Her bir grup için toplam da 24 saat sürecek olan eğitimlerin tarih ve saatleri için şu ifadeler kullanıldı:



"15 Nisan 2020 E-ticarete Giriş, 16 Nisan 2020 E-ticaret Sitesinin Kurulumu, 17 Nisan 2020 Tedarikçi Yönetimi, 18 Nisan 2010 Dijital Pazarlama ve Satış, 20 Nisan 2020 Müşteri Hizmetleri Yönetimi, 21 Nisan 2020 Pazar Yerlerinde Satış, 22 Nisan 2020 E-İhracata Giriş,



23 Nisan 2020 E-İhracata Giriş, Eğitim 15-23 Nisan 2020 tarihleri arasında 17.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Söz konusu eğitim programı içinde bulunduğumuz (Covid-19) salgınıyla mücadele ve önlem yöntemleri süreci kapsamında uzaktan eğitim şeklinde sunulacaktır. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Katılım belgesi almaya hak kazanmak için eğitimlerin en az dörtte üçüne katılım sağlamak ve eğitim değerlendirme formunu doldurmuş olmak gerekmektedir. Katılım belgeleri, hak kazanan katılımcılara e-posta ile gönderilecektir. Eğitimlere katılım ücretsizdir. Katılımcı koşullarına uygun olanların, 13 Nisan 2020 günü saat 17.00'ye kadar elektronik kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir. Programa katılmaya hak kazanan katılımcılara e-posta yolu ile bilgi verilecektir. Programın gerçekleşeceği platforma girişe ilişkin talimatlar, katılımcılar ile paylaşılacaktır. Eğitime ilişkin sorular için bilgi@ankaraka.org.tr adresinden iletişim kurulabilecektir." - ANKARA