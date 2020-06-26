Ankara Kalkınma Ajansı yılın ikinci uzaktan e-ticaret eğitimlerine başlıyor

Ankara Kalkınma Ajansının bu yıl ikincisini düzenlediği Uzaktan E-ticaret Eğitim Programı, 3-11 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın ticaret hacminin artırılması, ildeki kurum ve kuruluşların e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle uzaktan e-ticaret eğitimi programı düzenleniyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek 2020 yılı 2'nci Uzaktan E-ticaret Eğitim Programı 3-11 Temmuz'da yapılacak.

Toplam 24 saat sürecek eğitimlerde, e-ticarete giriş, e-ticaret sitesinin kurulumu, e-ihracat temel bilgiler, dijital pazarlama ve satış, müşteri hizmetleri yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, pazar yerlerinde satış, devlet teşvikleri, e-ihracat ödeme yöntemleri gibi konularda dersler verilecek.

Ücretsiz sunulacak eğitim programı için 30 Haziran saat 17.00'ye kadar elektronik ortamda başvuru yapılabilecek.