Ankara Kalkınma Ajansından Kalecik'teki üreten kadınlara destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ankara Kalkınma Ajansından Kalecik'teki üreten kadınlara destek - Son Dakika Ekonomi

Ankara Kalkınma Ajansından Kalecik'teki üreten kadınlara destek

6 saat önce

Ankara Kalkınma Ajansının 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmesi uygun bulunan Kalecik Belediyesinin başvuru sahibi olduğu "Kırsal Kalkınma İçin Üreten Kadınlar" projesinde sözleşme imzalandı.

Ankara Kalkınma Ajansından Kalecik'teki üreten kadınlara destek, System.String[]

Ankara Kalkınma Ajansının 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmesi uygun bulunan Kalecik Belediyesinin başvuru sahibi olduğu "Kırsal Kalkınma İçin Üreten Kadınlar" projesinde sözleşme imzalandı.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve Kalecik Belediyesi Başkanı Duhan Kalkan tarafından imzalanan projede, Kalecik Hanımeli Kadın Kooperatifi iştirakçi olarak yer alıyor.

Proje ile Kalecikli dezavantajlı kadınlar kooperatif çatısı altında bir araya gelecek. Kalecik'e özgü yerel ürünlerin üretimini ve satışını gerçekleştirecek kadın kooperatifinin, ilçenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek olması amaçlanıyor.

Bölgede üretilen yerel ürünler arasında yer alan kalecikkarası üzümü, kayısı, ayva, elma, dut, domates, patlıcan, biber, mantar, bamya gibi ürünler öne çıkıyor.

Kalecikli kadınlar yeşil enerji kullanılarak, doğal yöntemlerle elde edilen ve tarımsal ürüne dönüştürülen ürünlerin satış ve pazarlanması aşamasında da yer alacak.

Proje, kadınların istihdamının sağlanmasını, sürdürülebilir tarım uygulamalarını ve yerele özgü ürünlerin üretimini teşvik etmeyi ve ekosisteme bütüncül katkı sağlamayı hedefliyor. Ankara Kalkınma Ajansının destekleri ile hayata geçecek projenin diğer ilçelere örnek olması bekleniyor.

Duhan Kalkan, Kalecik, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:56 Kaynak: AA

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