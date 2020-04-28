Ankara Kalkınma Ajansından matematik öğretimi için oyun geliştirme yarışması - Son Dakika

Ankara Kalkınma Ajansı, Matematik Öğretimi İçin Oyun Geliştirme Yarışması düzenliyor.



Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ Teknokent A.Ş. iş birliğinde Covid-19 virüsünün oluşturduğu olumsuz şartlar altında yazılım geliştirme ve oyun yazılımı geliştirme kapasitesine sahip kişi, kurum ve şirketleri üretim ortamına çekmek üzere Matematik Öğretimi İçin Oyun Geliştirme Yarışması düzenliyor. Yarışmayla Ankara'ya ait bir değer olan gelişmiş oyun sektörünün tanıtılması ve bu sektörün eğitim alanına katkı sağlaması da amaçlanıyor. Yarışma kapsamında ülkemizin önemli bir sorunu olan matematik öğretimini uzaktan eğitimi destekler formata uygun olarak daha kolay bir duruma getirecek çözümleri desteklemek üzere 3., 4. ve 5. sınıflarda öğretilen matematik derslerinin tamamı ya da bir bölümü için oyun yazılımlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Yarışmaya başvurular 1-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Yarışmanın kazananları 1-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak jüri değerlendirmesi ile belirlenecek. Değerlendirme sonrası kazananlar ödül etkinliği ile duyurulacak. Birinciye 7 bin 500 TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye ise 2 bin 500 TL ödül verilecek.



Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamada, yarışmaya katılım başvuruları şöyle sıralandı:



"Oyunların özellikleri ilkokul 3.,4. ve 5. sınıflarda okutulan matematik derslerinde öğretilen bir ya da birkaç konuyu içermelidir. Oyun öğretme metodunun temelini oluşturmalıdır. Yarışmada dereceye giren oyunların ödüllerini teslim alabilmeleri için herhangi bir platformda yayınlanmış olması gerekmektedir. Oyun 3.-5. sınıflara giden çocukların oynayabileceği düzeyde olmalıdır. Oyunlarda kullanılan dil müfredata uygun olmalıdır. Oyunlar hiçbir surette şiddet içermemelidir. Yarışma başvuruları www.oyunla.biz.tr adresinden alınacaktır." - ANKARA