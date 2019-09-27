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Ankara Kalkınma Ajansından Proje Hazırlama Eğitimleri

1 saat önce

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (PCM) verilecek.

Ankara Kalkınma Ajansından Proje Hazırlama Eğitimleri, System.String[]

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (PCM) verilecek. 3 Ekim'de başlayacak eğitimler 16 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek. Eğitimler için Ajansın internet sayfasından kayıt yapılması gerekiyor.


Ankara Kalkınma Ajansının 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler birer gün olarak Ajansın Öveçler'de bulunan binasında düzenlenecek. Ankara Kalkınma Ajansına proje teklifi sunacak kurum ve kuruluşlara destek olmak amacıyla düzenlenen eğitim programında bir fikrin proje aşamasına getirilmesinden bütçelendirilmesine değin tüm süreçler anlatılacak. Eğitim programına başvurmak için Ajansın www.ankaraka.org.tr internet adresinde yer alan kayıt formunun doldurulması gerekiyor. Birer gün sürecek eğitimler, Ajansın 2019 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında ilan ettiği üç başlık özelinde gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için www.ankaraka.org.tr adresi ziyaret edilebiliyor. - ANKARA

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:03 Kaynak: İHA
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