Ankara Kalkınma Ajansı'ndan TÜRKSAT'a ziyaret

Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılında hayata geçirilen "Ankara Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları" projesi kapsamında dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden biri olan TÜRKSAT A.Ş ile potansiyel tedarikçileri buluşturdu.

"Ankara Yerli Tedarik ve İşbirliği Buluşmaları" projesi katma değeri yüksek yenilikçi ürünlerin ticarileşmesinin kolaylaştırılması, yerli üreticinin üretim ve tedarik kapasitesini arttırarak ithal ürünlerin yerli ürünler ile ikame edilmesinin sağlanması amacıyla devam ediyor. Ankara Yerli Tedarik ve İşbirliği Platformu, bu kapsamda 2021 yılının ilk ziyaretini TÜRKSAT A.Ş.'ye gerçekleştirdi. Buluşma öncesinde TÜRKSAT A.Ş. firması yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde yerli ve milli mobil LIDAR ve panoramik görüntüleme platformu, yerli ve milli coğrafi bilgi sistemi yazılım geliştirme, uydu haberleşme terminalleri alt sistemleri donanım geliştirme ve uydu yazılım modülleri geliştirme gibi alanlarda tedarik talepleri tespit edilerek, bu ihtiyaçlara çözüm üretebilecek uygun firmalar tespit edildi. Projeler arasında yer alan kurumsal süreç yönetim sistemleri, akıllı coğrafi bilgi sistemleri, veri aktarımını donanımsal düzeyde şifreleyen kripto cihazı, yüksek frekans kablosuz haberleşme sistemi, nesnelerin iletişim güvenliği çözümleri, büyük veri analitiği, LIDAR teknolojileri, robotik süreç otomasyon yazılımı, gerçek zamanlı stok kontrol ve etkin depo yönetimi çözümleri, derin öğrenme tabanlı bilgisayarlı görü yeteneği kazandıran yerli ve milli gömülü sistem, görüntü kıymetlendirme çözümleri gibi önemli teknolojiler TÜRKSAT A.Ş.'ye sunuldu. Böylece proje sahipleri, şirket yöneticileri ile birebir görüşme ve ürünlerini tanıtma fırsatı yakalamış oldu. TÜRKSAT A.Ş.'nin ihtiyaçları doğrultusunda ilgi çeken bazı ürünlerin şirkete kazandırılması için bir sonraki görüşmeler de planlandı.

Programa Ankara Kalkınma Ajansı Destek Hizmetleri Birim Başkanı Abdulmelik Koçin, Ajans uzmanlarından Şeref Furkan Ceylan ve Miray Hanım Yıldırım katıldı. - ANKARA