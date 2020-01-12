Ankara Kamp Ateşi Grubu, Karagöl'de kamp yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Kamp Ateşi Grubu, Karagöl'de kamp yaptı - Son Dakika

Ankara Kamp Ateşi Grubu, Karagöl'de kamp yaptı

6 saat önce

Ankara Kamp Ateşi Grubu üyeleri, Beypazarı ilçesindeki Karagöl mevkisinde çadır kurarak kamp yaptı.

Ankara Kamp Ateşi Grubu, Karagöl'de kamp yaptı, System.String[]

Ankara Kamp Ateşi Grubu üyeleri, Beypazarı ilçesindeki Karagöl mevkisinde çadır kurarak kamp yaptı.

Grubun sözcüsü Ahmet Ulus, gazetecilere yaptığı açıklamada, grupta yer alan 15 kişinin çadır kamp için Karagöl'ü seçtiğini söyledi.

Ulus, grubun 3 yıl önce kurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Doğayı seviyoruz. Burası çok güzel bir yer. Ankara'da kar göremiyorlar ama buraya geldikleri zaman manzara müthiş güzel. Havası temiz, göl donmuş, harika bir manzara var. Gölün üzerinde yürüdük. Yol çok düzgün. Burada işletmeci arkadaş yardımcı oluyor. Harika göl manzaralı bungolavlar var ve burada konaklayabilirler. Ankara'ya yakın, herkese tavsiye ederim."

Yıldıray Doygun da Karagöl'ün kış manzarasının tadını çıkarmak üzere buraya geldiklerini anlattı.

Doygun, şunları kaydetti:

"Buraya ulaşım çok rahat. Arkadaşlarımızla geldik, kampımızı kurduk ve çaylarımızı demledik. Karşımızda buz tutmuş Karagöl'e bakarak çaylarımızı içiyoruz. Yaz aylarında da gelerek kamp kurmuştu. Çok hoşumuza gitti. Bu sefer de kar manzarasında kamp kuralım istedik ve oldukça keyifliyiz. Gezmek istediğinizde, göl çevresinde tur atabiliyorsunuz. Doğayla baş başa kalarak yaylanın ve güzelliğin tadını çıkarıyorsunuz."

Beypazarı, Karagöl, Ankara, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:46 Kaynak: AA
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