ANKARA Kamu Başdenetçisi Malkoç AB ülkelerinin Yunanistan'ın suçuna ortak olmamaları gerekir-2 - Son Dakika

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AB Komisyonu Başkanı: Türkiye ve Yunanistan'a destek sağlamalıyız

Merkel ve Miçotakis'e sığınmacı protestosu: Avrupa öldürme, sınırları aç

Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim