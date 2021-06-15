ANKARA Kamyonet akaryakıt istasyonuna daldı, 2 kadın çalışan kıl payı kurtuldu - Son Dakika

ANKARA'da, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, akaryakıt istasyonuna dalıp, yakıt pompasına çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, 2 kadın çalışanın kamyoneti fark edip, son anda kaçtıkları görüldü. Kaza, cumartesi günü, Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Ayaş yolunda, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, akaryakıt istasyonuna daldı. Kamyonetin yakıt pompasına çarptığı an, güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Sürücünün yaralanmadığı kazada, yakıt pompası önünde duran 2 kadın çalışanın, kamyoneti son anda fark edip, kaçtıkları görüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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