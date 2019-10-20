Son Dakika Haberleri: Ankara kanal d muhabiri yasemin doğan ile ntv muhabiri serkan kaya'nın mutlu günü
Son Dakika Güncel Ankara kanal d muhabiri yasemin doğan ile ntv muhabiri serkan kaya'nın mutlu günü

Ankara kanal d muhabiri yasemin doğan ile ntv muhabiri serkan kaya'nın mutlu günü

1 saat önce

Kanal D muhabiri Yasemin Doğan ile NTV muhabiri Serkan Kaya'nın mutlu günüKANAL D Haber muhabiri Yasemin Doğan ile NTV muhabiri Serkan Kaya, Ankara'da gerçekleşen nikahla dünya evine girdi.

Kanal D muhabiri Yasemin Doğan ile NTV muhabiri Serkan Kaya'nın mutlu günü

KANAL D Haber muhabiri Yasemin Doğan ile NTV muhabiri Serkan Kaya, Ankara'da gerçekleşen nikahla dünya evine girdi.

Kanal D ve NTV kanallarının Ankara muhabirleri Yasemin Doğan ve Serkan Kaya'nın, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen nikah töreni, medya mensuplarını bir araya getirdi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın kıydığı nikahta, çiftin nikah şahitliklerini ise Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Temsilcisi Tuba Atav ile iş arkadaşları yaptı.

Çifte mutluluklar dileyen Fethi Yaşar, aile cüzdanını gelin Yasemin Doğan'a verdi. Çift, nikahın ardından yakınları ve meslektaşlarıyla birlikte eğlendi.

Ankara kanal d muhabiri yasemin doğan ile ntv muhabiri serkan kaya'nın mutlu günü

Serkan Kaya, Kanal D, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:37 Kaynak: DHA
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