Ankara kapıkule'de 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Kapıkule'de 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule ve Dereköy Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 2 milyon 80 bin adet uyuşturucu hap, 50,5 kilogram toz fenasetin cinsi uyuşturucu 10 kilogram kokain ve 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen ilk operasyonda riskli görülerek x-ray taramasından geçirilen, ardından narkotik dedektör köpeklerce aranan TIR'da uyuşturucu olduğu saptandı. Yapılan aramada TIR'ın yasal yüklerinin arasına gizlenmiş toplam 2 milyon 80 bin adet sentetik uyuşturucu hap ile 50,5 kilogram toz halde fenasetin cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Kapıkule Gümrük Sahasında gerçekleştirilen diğer operasyonda ise dedektör köpekler, şüpheli görülerek aranan başka bir TIR'ın sürücü kabininde bulunan valizlere tepki verdi. Gümrük Muhafaza ekiplerince açılan valizlerin içinde 10 kilogram kokain cinsi uyuşturucu bulundu. Dereköy Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda ise şüphe görülen otomobil, x-ray taramasına alındı. Aracın bagaj bölümünde bulunan yedek lastikte şüpheli yoğunluk saptandı. Dedektör köpeklerin de tepki vermesi üzerine yerinden sökülerek açılan yedek lastik içinde 5 kilogram esrar ele geçirildi. El konulan uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon lira olduğu belirlendi.

Bu operasyonlarla birlikte Trakya Gümrük Kapılarında yılbaşından bu yana ele geçirilen uyuşturucu miktarının yaklaşık 3 ton 750 kilograma ulaştığı bildirildi.