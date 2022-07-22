ANKARA KAPISI AÇIK İLERLEYEN MİNİBÜSTEN DÜŞEN KADIN YARALANDI - Son Dakika
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ANKARA KAPISI AÇIK İLERLEYEN MİNİBÜSTEN DÜŞEN KADIN YARALANDI

22.07.2022 00:01

ANKARA'da N.K. (38) adlı kadın, seyir halindeki minibüsün açık kapısından yola düşerek yaralandı.

ANKARA'da N.K. (38) adlı kadın, seyir halindeki minibüsün açık kapısından yola düşerek yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Emesgut ilçesinde sabah işe gitmek için evden çıkan N.K., evinin yakınındaki caddede, Mustafa T.'nin kullandığı 06 J 2030 plakalı minibüse bindi. N.K., TBMM Caddesi'nde kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü. Yaralanan N.K.'nin yardımına minibüsü durduran Mustafa T. ve yolcular ile çevredekiler koştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı N.K., Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan N.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Sürücü Mustafa T., polis tarafından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

'MİNİBÜSÜN KAPISI AÇIKTI'

Görgü tanığı site güvenlik görevlisi, minibüsün kapısı açık şekilde hareket halindeyken kazanın meydana geldiğini söyleyerek, "O sırada kadının sırt üstü yola düştüğünü gördüm. Ben de panikle çığlık atarak hemen kadının yanına koştum. O sırada minibüs sürücüsü de aracı yol kenarına çekip kadının yanına geldi. Kadının kafası kanıyordu ve bilinci yerindeydi. O sırada 'işe geç kaldım' diyerek kalkmak istedi. Biz izin vermedik. Daha sonra ben biraz minibüs sürücüsü ile tartıştım. 'Neden kapın açık ilerliyorsun' dedim. Sürücü de 'Hemen ileriden yeni yolcu aldım, ondan kapı açıktı' dedi" ifadelerini kullandı.

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde N.K.'nin kapısı açık ilerleyen minibüsten sırt üstü yola düştüğü ve vatandaşların hemen kadının yardımına koştuğu görüldü

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKARA KAPISI AÇIK İLERLEYEN MİNİBÜSTEN DÜŞEN KADIN YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANKARA KAPISI AÇIK İLERLEYEN MİNİBÜSTEN DÜŞEN KADIN YARALANDI - Son Dakika
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