Ankara kar altında (2) - Son Dakika

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Ankara kar altında (2)

10 dakika önce

KAYAN MİNİBÜSTEN ATLAYAN YOLCU YARALANDIAnkara'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

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KAYAN MİNİBÜSTEN ATLAYAN YOLCU YARALANDI

Ankara'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Ulus- Yenimahalle hattında çalışan bin minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş yukarı çıkmaya çalıştı. Kısa bir süre ilerleyen minibüs daha sonra kaymaya başladı. Bu sırada araçta bulunan bir yolcu, hareket halindeki minibüsten aşağı atladı. Kimliği henüz belirlenemeyen yolcu, yere düştükten sonra hafif şekilde yaralandı. Kayan minibüs ise kaldırıma çarparak durabildi. Kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


Ankara, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:09 Kaynak: DHA
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