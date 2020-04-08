Ankara Karadağ'a gönderilen sağlık malzemeleri teslim edildi Uçağımız, Kuzey Makedonya'ya hareket... - Son Dakika

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Ankara Karadağ'a gönderilen sağlık malzemeleri teslim edildi Uçağımız, Kuzey Makedonya'ya hareket...
6 saat önce
Ankara Karadağ'a gönderilen sağlık malzemeleri teslim edildi Uçağımız, Kuzey Makedonya'ya hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:25 Kaynak: DHA
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