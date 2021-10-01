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ANKARA Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret - Son Dakika

ANKARA Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

01.10.2021 10:00

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaretSAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ve Karamollaoğlu arasındaki görüşme, 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Meral Akşener, memleketin önemli konularını görüştüklerini ve bu görüşmelerin devam edeceğini söyledi. Temel Karamollaoğlu ise kabulden dolayı Akşener'e teşekkür ederek, "Bundan sonraki süreçte diğer parti liderleri ile de görüşmeyi arzu diyorum" dedi.

'PARLAMENTER SİSTEMİN BAŞBAKANLIĞINA TALİBİM, DEDİM'

Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmayacağına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Hukukun, demokrasinin, adaletin tek kişinin iki dudağının arasında sıkıştırıldığı bir sistem mi yoksa hukukun, adaletin tesis edildiği, demokrasinin tam uygulandığını ve parlamenter demokrasiye geçişin yapılacağı bir seçim mi? Dolayısıyla seçimin ana teması bu olacak. İkincisi, 'Cumhur İttifakı' bizim 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını çok merak ediyor. Daha önceki bir televizyon programında, 'Alsınlar seçim kararını, 13'üncü cumhurbaşkanı 'Millet İttifakı'nın adayı olacak. Biz cumhurbaşkanı adayını ilan ettiğimizde cumhurbaşkanının seçildiğini göreceksiniz' demiştim. Benimle ilgili zaman zaman ortaya konan 'öyle mi, böyle mi' sorularına da net bir şekilde cevap verdim. Bu nedenle 'Cumhurbaşkanı adayı değil partimin birinci parti çıkacağı, parlamenter sistemin başbakanlığına talibim' dedim. Dolayısıyla söylediğim bu kadar açık ve nettir. Bunun anlamı, 'Millet İttifakı' açısından söylüyorum; birbirimizle rekabet etmediğimiz, masanın altından birbirimizin ayağına basmadığımız, birbirimize de tekme atmadığımız bir sistemin kurulacağını bu netlikle ortaya koymaktır" diye konuştu.

Akşener, güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin çalışmalar hakkında da "Şu anda 'Millet İttifakı'nın bileşenlerinin genel başkan yardımcıları kendi aralarında görüşüyorlar. Bunların ortaklaşmasına dair bir çalışma, önce birbirlerini tanıma, aynı masada oturup konuşabilme aşaması var. Ondan sonra da elbette bir araya gelinip bir ana çerçeve ve hepimizin imzasını atacağımız bir çerçeve oluşacak" dedi.

ANKARA Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
ANKARA Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
ANKARA Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
ANKARA Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKARA Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret - Son Dakika
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