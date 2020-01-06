Ankara karayolu kar nedeniyle 2 saat kapandı - Son Dakika

Ankara karayolu kar nedeniyle 2 saat kapandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezitler mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 2 TIR yolda kaldı. TIR'lar nedeniyle Ankara yolu, 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

İnegöl ilçesi Ankara karayolu Mezitler mevkiinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar, yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Kayganlaşan yolda 2 TIR'ın mahsur kalmasıyla 2 şerit kapandı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından TIR'lardan biri kaldırılırken, yol tek şeritten kontrolllü olarak trafiğe açıldı. Diğer TIR'ı yoldan kaldırma çalışmaları devam ederken, karayolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yolda önlem alan trafik ekipleri, oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle ilçe girişinde bulunan Mobilya Sanayi Kavşağı'ndan TIR'ları geri çevirerek karayoluna girişlerine izin vermedi.