Ankara karayolu kar nedeniyle 2 saat kapandı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara karayolu kar nedeniyle 2 saat kapandı-2 - Son Dakika

Ankara karayolu kar nedeniyle 2 saat kapandı-2

7 saat önce

Ankara karayolu kar nedeniyle 2 saat kapandı-2.

Ankara karayolu kar nedeniyle 2 saat kapandı-2

Ankara karayolu kar nedeniyle 2 saat kapandı-2

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:31 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Ankara kar altında
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