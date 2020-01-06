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Ankara karayolu kar nedeniyle 2 saat kapandı-2
7 saat önce
Ankara karayolu kar nedeniyle 2 saat kapandı-2.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:31 Kaynak: DHA
Ankara karayolu kar nedeniyle 2 saat kapandı-2
Son Dakika Ankara kar altında Çürümüş cesedi bulundu, cinayet 740 saatlik görüntüden çözüldü Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı