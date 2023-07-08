Ankara Karayolunda Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 16 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Ankara Karayolunda Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 16 Kişi Yaralandı

Ankara Karayolunda Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 16 Kişi Yaralandı

08.07.2023 01:20

Kayseri-Ankara karayolunun 30'uncu kilometresi Bağlar mevkisinde meydana gelen kazada, 34 DZE 868 plakalı yolcu taşıyan minibüs ile 38 BC 072 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 16 kişi yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara karayolunda, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri- Ankara karayolunun 30'uncu kilometresi Bağlar mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 DZE 868 plakalı yolcu taşıyan minibüs, aynı istikamete seyir halinde olan 38 BC 072 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 16 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ankara Karayolunda Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 16 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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