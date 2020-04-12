Ankara karayolunda sokağa çıkma yasağı sakinliği - Son Dakika

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Ankara karayolunda sokağa çıkma yasağı sakinliği
6 saat önce
Ankara karayolunda sokağa çıkma yasağı sakinliğiKONYA'NIN Kulu ilçesinde her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Ankara- Konya karayolunda sokağa çıkma yasağının sessizliği hakim oldu.
Ankara karayolunda sokağa çıkma yasağı sakinliği
KONYA'NIN Kulu ilçesinde her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Ankara- Konya karayolunda sokağa çıkma yasağının sessizliği hakim oldu. İçişleri Bakanlığının, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulamasının etkisi Ankara karayolunda da görüldü. Kulu ilçesinde her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Ankara- Konya karayolunda sokağa çıkma yasağının sessizliği hakim oldu. Yasaktan önce yoldan geçen araçlarının durdurulup, sürücülerin seyahat belgesi ve ateşlerinin ölçüldüğü polis kontrol noktasında da herhangi bir aracın bulunmadığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:17 Kaynak: DHA
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