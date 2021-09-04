Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi treniyle masalsı yolculuk yoğun ilgi görüyor

En çok kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği rota yazın da tercih edildi. Doğu Ekspresi'nin Ankara- Kars, Kars-Ankara arasındaki karşılıklı seferleri sürüyor.

Seyahat ve gezi tutkunlarının ilgi odağı olan, yolcularına her mevsim masalsı bir yolculuk yaşatan Doğu Ekspresi yazında en çok tercih edilen rota oldu. Doğu Ekspresi'nin ayrı bir farkındalık oluşturduğuna dikkat çeken Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, "Doğu Ekspresi son yıllarda hem şehrimizin, hem de Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelmiştir. Kars turizminde büyük anlamda katma değer oluşturmuştur. Turizmde Türkiye adına ayrı bir farkındalık oluşturmuş, Masalsı bir yolculuğu yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun bir ilgi gösterilmiştir. Pandemi sebebiyle 2020 yılında Doğu Ekspresi seferlerine ara verilmişti. 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde tekrar başlayan seferlerle beraber çok ciddi anlamda talep olmaktadır" dedi.

"Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz"

Alibeyoğlu, "Ankara'dan başlayıp Kars'ta sonlanan 24 saat süren masalsı bir yolculuk ardından Kars'a gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp, Kars'ın tarihi dokusunu, turizmini, doğasını ve yöresel lezzetlerini tattırarak gelen misafirlerimizi mutlu bir şekilde yolcu ediyoruz" diye konuştu. Öte yandan, yaklaşık 24 saat süren bir yolculuğun ardından Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler, Ani Ören Yeri, Çıldır Gölü, Sarıkamış, Kars Kalesi ve Harakani Türbesi ile kent merkezinde bulunan tarihi mekanları gezdikten sonra tekrar Ankara'ya dönüyor.

Son günlerde yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi'nde yolculuk yapmak için vatandaşlar aylar öncesinden bilet alıyor. Doğu Ekspresi biletleri ise tam 78 lira, Öğretmen, öğrenci, basın ve 60-64 yaş 69 lira ve 65 yaş ve üstü ile çocuk (7-12 yaş) arası 49 liradan satılıyor. İHA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.