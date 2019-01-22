Ankara-Kayseri Kara Yolunda Kaza: 1 Yaralı
2 saat önce
Ankara-Kayseri kara yolunda kaza: 1 yaralıKIRŞEHİR - Ankara-Kayseri kara yolunda aşırı süratten meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Ankara- Kayseri
kara yolunda kaza: 1 yaralı
KIRŞEHİR - Ankara-Kayseri kara yolunda aşırı süratten meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Park halindeki 3 otomobil zarar gördü.
Alınan bilgiye göre Kayseri istikametinden gelen M.K., yönetimindeki 46 F 7000 plakalı otomobil, Ankara-Kayseri kara yolu hastane kavşağında aşırı süratten sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası park halindeki 3 araca çarptı.
Yaralananın olmadığı maddi hasarın ise çok olduğu kaza da kopan elektrik direklerini Medaş görevlileri tamir çalışmalarına başladı. Bölgede trafik ise polislerin uygulaması ile kontrollü şekilde verildi. Yaşanan kazanın görgü tanığı ise Kayseri istikametinden sür'atle gelen otomobilin park halindeki otomobillere çarptığını ve yaralının olmadığını söyledi.
Çevrede bulunanların yardımlarıyla otomobilden çıkan sürücü M.K., yaşadığı kazanın şoku nedeniyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis, inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:59 Kaynak: İHA
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