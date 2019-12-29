Ankara-Kayseri karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara-Kayseri karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Ankara-Kayseri karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

6 saat önce

Ankara-Kayseri karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara-Kayseri karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı, System.String[]

Ankara- Kayseri karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'den Kırşehir'e gelmekte olan H.H.T. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İnanç köyü yakınlarında takla attı. Ankara-Kayseri karayolu yakınlarında meydana gelen kazada sürücü H.H.T. yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kafa travması geçirdiği öğrenilen H.H.T.'nin tedavisi devam ediyor.

(İHA)

Kırşehir, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bakanlığın yerli otomobil siparişi olacak, almak için sabırsızlanıyoruz
Karlı yolda 9 otomobil birbirine girdi! Dehşet anları kamerada Bakan Soylu'dan HDP'li Temelli'nin yerli otomobil eleştirisine yanıt: Onun pilden anladığı C4'e takılan pil Ümraniye'de kafa kafaya çarpıştılar: 1'i ağır, 7 yaralı

Son Dakika Haberleri
05:50 İDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
05:32 Sakarya'da minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
05:30 Peş peşe 2 cinayet (4) - Son Dakika
05:28 Konya'da otobüs devrildi: 9 yaralı - Son Dakika
05:16 Malezya, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini araştıracak - Son Dakika
00:25 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi - Son Dakika
23:39 Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 06:09:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara-Kayseri karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]